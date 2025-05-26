Следствие возбудило дело по факту гибели мальчика в выгребной яме под Пензой

Каменский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело по факту гибели пятилетнего мальчика в рабочем поселке Пачелма (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Трагедия произошла накануне, в воскресенье, по ул. 1 Мая. Там мальчик утонул в выгребной яме близ частного дома.

Следователи изучили место происшествия, предстоит провести судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты не выявили на теле ребенка каких-либо повреждений. В рамках уголовного дела следствие выяснит все обстоятельства гибели мальчика, изучит его условия проживания и воспитания.

Павел Фролов