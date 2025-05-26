На Дону трое подростков госпитализированы после ДТП с мотоциклами

В Каменском районе Ростовской области трое несовершеннолетних пострадали в ДТП с мотоциклами. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В воскресенье в 19:25 в на подъезде к поселку Чисто Озерный 12-летний мальчик на мотоцикле Stels не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с мотоциклом «ИЖ Планета 5», за рулем которого также находился 12-летний подросток.

Оба водителя и 17-летний пассажир второго мотоцикла получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Региональная Госавтоинспекция призывает не разрешать детям управлять транспортными средствами до достижения ими установленного законом возраста и получения водительских удостоверений.

Мария Иванова