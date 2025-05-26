В Тамбовской области выделят 228,8 млн рублей на инициативные проекты

В Тамбовской области по итогам конкурса 92 инициативных проекта получат финансирование из облбюджета на 228,8 млн руб. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя главы региона Алексей Бибичев на совещании облправительства.

Господин Бибичев отметил, что инициативное бюджетирование позволяет жителям участвовать в распределении средств через предложения проектов, что способствует улучшению жизни в муниципалитетах.

В 2025 году на конкурс поступило 159 заявок. Наиболее востребованными оказались проекты по благоустройству, ремонту спортивных площадок, парков и зон отдыха. Также значительное внимание уделялось ремонту дорог, обновлению уличного освещения и коммунальной сферы. Множество инициатив было направлено на сохранение культурно-исторического наследия, включая реставрацию памятников Великой Отечественной войны.

«Все муниципалитеты заинтересованы вести активную работу по инициативному бюджетированию. Есть заметный эффект от этой работы. Меры поддержки в данном направлении будем наращивать»,— сказал врио губернатора Евгений Первышов.

Конкурс проходит с 2022 года. Тогда на реализацию 27 проектов направили 29 млн руб. В 2023-м в качестве победителей определили 69 проектов на 129,2 млн руб., а в 2024-м — 47 проектов на 109,3 млн руб.

Егор Якимов