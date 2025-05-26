Челябинское УФАС признало ненадлежащей рекламу «Ростелекома»

Управление ФАС РФ по Челябинской области признало ненадлежащей рекламу услуг ПАО «Ростелеком». Организация без согласия абонента предлагала свои услуги по телефонному звонку, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В УФАС обратился гражданин, который пожаловался на рекламу «Ростелекома» по звонку, в котором звучала следующая информация:

«…Я представляю интересы компании Ростелеком…для всех новых абонентов предлагаем домашний интернет и современное телевидение со скидкой до пятидесяти процентов…».

Предварительное согласие на подобные звонки абонент не предоставлял, что нарушает ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.