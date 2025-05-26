Президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал четырех россиян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о помиловании 218 осужденных, в том числе 4 граждан России. Это распоряжение приурочено ко Дню независимости Азербайджана, который отмечается 28 мая, и опубликовано на сайте главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Среди помилованных россиян:

Мурад Агаев 1985 года рождения, осужденный Сумгаитским судом по тяжким преступлениям в декабре 2022 года;

Ариф Ахмедов 1971 года рождения, также осужденный Сумгаитским судом в декабре 2023 года;

Али Хаписов 1994 года рождения, приговоренный Астаринским районным судом в ноябре 2023-го;

Рагиф Мамедов 1966 года рождения, осужденный Шекинским судом по тяжким преступлениям в 2016 году.

Помимо российских граждан в списке значатся пять иранцев, два пакистанца, два грузина, а также по одному представителю Турции, Франции и Афганистана. Всего из числа помилованных 175 человек будут освобождены от неотбытой части срока лишения свободы, а у 25 сокращены сроки наказания вдвое.