В двух районах Красного Сулина отключили водоснабжение
В четвертом микрорайоне города Красный Сулин, а также в поселке Н-ГРЭС отключили водоснабжения. Подачу воды с магистрального водопровода прекратили утром 26 мая, сообщают в министерстве ЖКХ Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что на обследование линии выехали специалисты ГУП РО «УРСВ». Причины отключения пока не установлены.
До тех пор, пока водоснабжение не восстановят, жителям организовали подвоз воды.