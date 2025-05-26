В центре Краснодара потушили пожар в частном доме

В центральной части Краснодара днем 26 мая спасатели ликивидировали возгорание в одноэтажном здании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сигнал о возгорании на ул. Обрывной поступил в 11:42 по мск. Через минуту к месту вызова направили подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. В 11:52 первые расчеты прибыли на место и установили, что горит здание на площади 80 кв. м.

Пожар локализовали в 12:03, полная ликвидация последствий завершилась в 13:02. В тушении участвовали 20 человек личного состава и восемь единиц техники.

Анна Гречко