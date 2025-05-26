В Ростове за пять лет стоимость «квадрата» вторичного жилья выросла на 118%

В Ростове-на-Дону средняя цена одного квадратного метра жилья на вторичном рынке выросла за пять лет на 118%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Циан.Аналитики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Так, один квадратный метр жилья на вторичном рынке стоит в этом году 141,2 тыс. руб. В 2020 году его стоимость составляла 64,8 тыс. руб.

Среди городов-миллионников максимальный рост зафиксировали в Челябинске (+157%), Казани и Омске (+133%).

Мария Хоперская