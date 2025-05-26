В Перми завершился традиционный форум «Дни пермского бизнеса»

На площадке КВЦ «Пермь-Экспо» состоялся ежегодный форум «Дни пермского бизнеса», посвященный актуальным вопросам развития бизнеса в регионе. Предприниматели презентовали новые продукты и разработки, поделились опытом, получили обратную связь и пообщались с представителями зарубежных компаний.

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Одним из ключевых мероприятий первого дня форума стал совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. В ходе совета были представлены проекты по расширению действующих производств, созданию промышленного экотехнопарка, развитию вейк-бординга и постройке водно-оздоровительного комплекса в Пермском крае.

Форум включал и мероприятия, посвященные развитию детского и молодежного предпринимательства, поддержке специальной военной операции (СВО) пермскими предпринимателями, вопросам управления человеческим капиталом, а также трендам в креативных индустриях. Эти направления уже традиционно входят в повестку форума как зоны роста и возможностей для нового поколения предпринимателей и компаний.

Исполняющая обязанности руководителя агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края Елена Вон отметила, что основная задача форума — не только популяризовать сферу малого бизнеса, но и помочь объединить предпринимателей региона. «Малый и средний бизнес должен найти точки соприкосновения, обмениваться мнениями, опытом и получать информацию о возможностях, которые дают региональные программы и механизмы государственной поддержки», – заявила госпожа Вон.

Завершением первого дня форума стала церемония награждения победителя конкурса «Лидер Пермского края». В номинации «Малый бизнес. Торговля. Услуги» победителем в этом году стал индивидуальный предприниматель Михаил Чугайнов из Кудымкара с проектом туристско-информационного центра «Басок Парма».

Большой интерес участников форума вызвала тема развития искусственного интеллекта и его применения в бизнес-процессах. Руководитель направления «Управление развития перспективных технологий AI» Сбербанка Ксения Кузнецова рассказала о ключевых макротрендах в сфере ИИ, влиянии технологий на трансформацию отраслей и о том, как ИИ уже сегодня меняет ландшафт корпоративных процессов. Также она уделила внимание вопросам масштабируемости решений, которые могут быть адаптированы даже для малого и среднего бизнеса. О практическом опыте внедрения ИИ в Пермском крае рассказал сооснователь и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

На площадке форума участники смогли получить консультации в сфере льготного финансирования, субсидий и нефинансовой помощи у специалистов более пятнадцати инфраструктур господдержки.

Ежегодный форум проходит в рамках реализации национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его организуют краевое правительство, агентство по развитию МСП и региональный Центр «Мой бизнес», администрация Перми.