Лучшие из лучших: в Пермском крае подвели итоги конкурса «Экспортер года 2024»

В регионе завершился региональный этап ежегодного конкурса «Экспортер года», организованный краевым Центром поддержки экспорта. Мероприятие собрало десятки компаний, внесших значительный вклад в развитие внешнеэкономической деятельности. Победители были отмечены за инновации, устойчивый рост и вклад в международную репутацию региона.

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Церемония награждения победителей конкурса прошла 22 мая в PermExpo на базе форума «Дни пермского бизнеса». Конкурс объединил представителей малого, среднего и крупного бизнеса, работающих в самых разных отраслях – от агропромышленного комплекса до высоких технологий. Победителями стали компании, демонстрирующие значительный рост экспортных поставок и освоение новых рынков. Экспертное жюри учитывало не только финансовые показатели, но и уникальность продукции и активность на международных выставках и деловых миссиях.

Победителями стали:

Экспортер года в сфере промышленности в категории «Малое и среднее предпринимательство»:

• ООО «НПО «ГалилеоСкай»

• ООО «Форпласт Трейдинг»



• ИП Седлов Алексей Николаевич

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Экспортер года в сфере машиностроения в категории «Малое и среднее предпринимательство»:

• ООО «ПСС Экспорт»

• ООО «ТД «Третий кран»



• ООО «Электромашсервис»

Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса в категории «Малое и среднее предпринимательство»:

• ООО «Тенториум»

Экспортер года в сфере услуг в категории «Малое и среднее предпринимательство»:

• ООО «Урал-ТЛК»

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Экспортер года в номинации «Трейдер года» в категории «Малое и среднее предпринимательство»:

• ООО «ТД «УралХимСорб»

• ООО «ГК «Световые и электрические технологии»

Экспортер года в номинации «Прорыв года» в категории «Малое и среднее предпринимательство»:

• ООО «ТД «Третий кран»

• ООО «НПО «ГалилеоСкай»



• ИП Фофанов Вячеслав Александрович

Экспортер года в номинации «Лучшая женщина-экспортер» в категории «Малое и среднее предпринимательство»:

• ИП Седлов Алексей Николаевич

• ООО «ТД «УралХимСорб»



• ООО «ПраймПласт»

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Экспортер года в сфере промышленности в категории «Крупный бизнес»:

• ПАО «Уралкалий»

• ООО «Пермцветмет»



• АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»

Экспортер года в сфере машиностроения в категории «Крупный бизнес»:

• АО «Пермснабсбыт»

• ООО «Эрис Кип»

Экспортер года в номинации «Трейдер года» в категории «Крупный бизнес»:

• ООО «Квин»

Экспортер года в сфере «Новая география» в категории «Крупный бизнес»:

• ООО «Эрис Кип»

• АО «ППМТС «Пермснабсбыт»



• АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»

«Экспортер года – это не только возможность отметить лидеров, но и вдохновить другие компании на развитие внешнеэкономической деятельности. Каждый участник конкурса – пример того, как российский бизнес может быть конкурентоспособным и востребованным на глобальном рынке. Мы гордимся тем, что можем поддерживать таких предпринимателей и способствовать расширению их возможностей», – отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Филимонова.

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Центр поддержки экспорта благодарит всех участников конкурса и продолжит оказывать помощь бизнесу на пути к международным рынкам.

Больше о мерах поддержки экспортеров можно узнать на официальном сайте Центра или в телеграм-канале «Клуб экспортеров Пермского края».

НО «Пермский фонд развития предпринимательства»