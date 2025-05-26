Лучшие из лучших: в Пермском крае подвели итоги конкурса «Экспортер года 2024»
В регионе завершился региональный этап ежегодного конкурса «Экспортер года», организованный краевым Центром поддержки экспорта. Мероприятие собрало десятки компаний, внесших значительный вклад в развитие внешнеэкономической деятельности. Победители были отмечены за инновации, устойчивый рост и вклад в международную репутацию региона.
Церемония награждения победителей конкурса прошла 22 мая в PermExpo на базе форума «Дни пермского бизнеса». Конкурс объединил представителей малого, среднего и крупного бизнеса, работающих в самых разных отраслях – от агропромышленного комплекса до высоких технологий. Победителями стали компании, демонстрирующие значительный рост экспортных поставок и освоение новых рынков. Экспертное жюри учитывало не только финансовые показатели, но и уникальность продукции и активность на международных выставках и деловых миссиях.
Победителями стали:
Экспортер года в сфере промышленности в категории «Малое и среднее предпринимательство»:
• ООО «НПО «ГалилеоСкай»
• ООО «Форпласт Трейдинг»
• ИП Седлов Алексей Николаевич
Экспортер года в сфере машиностроения в категории «Малое и среднее предпринимательство»:
• ООО «ПСС Экспорт»
• ООО «ТД «Третий кран»
• ООО «Электромашсервис»
Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса в категории «Малое и среднее предпринимательство»:
• ООО «Тенториум»
Экспортер года в сфере услуг в категории «Малое и среднее предпринимательство»:
• ООО «Урал-ТЛК»
Экспортер года в номинации «Трейдер года» в категории «Малое и среднее предпринимательство»:
• ООО «ТД «УралХимСорб»
• ООО «ГК «Световые и электрические технологии»
Экспортер года в номинации «Прорыв года» в категории «Малое и среднее предпринимательство»:
• ООО «ТД «Третий кран»
• ООО «НПО «ГалилеоСкай»
• ИП Фофанов Вячеслав Александрович
Экспортер года в номинации «Лучшая женщина-экспортер» в категории «Малое и среднее предпринимательство»:
• ИП Седлов Алексей Николаевич
• ООО «ТД «УралХимСорб»
• ООО «ПраймПласт»
Экспортер года в сфере промышленности в категории «Крупный бизнес»:
• ПАО «Уралкалий»
• ООО «Пермцветмет»
• АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»
Экспортер года в сфере машиностроения в категории «Крупный бизнес»:
• АО «Пермснабсбыт»
• ООО «Эрис Кип»
Экспортер года в номинации «Трейдер года» в категории «Крупный бизнес»:
• ООО «Квин»
Экспортер года в сфере «Новая география» в категории «Крупный бизнес»:
• ООО «Эрис Кип»
• АО «ППМТС «Пермснабсбыт»
• АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды»
«Экспортер года – это не только возможность отметить лидеров, но и вдохновить другие компании на развитие внешнеэкономической деятельности. Каждый участник конкурса – пример того, как российский бизнес может быть конкурентоспособным и востребованным на глобальном рынке. Мы гордимся тем, что можем поддерживать таких предпринимателей и способствовать расширению их возможностей», – отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерина Филимонова.
Центр поддержки экспорта благодарит всех участников конкурса и продолжит оказывать помощь бизнесу на пути к международным рынкам.
Больше о мерах поддержки экспортеров можно узнать на официальном сайте Центра или в телеграм-канале «Клуб экспортеров Пермского края».
НО «Пермский фонд развития предпринимательства»
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