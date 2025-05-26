В Казани при попытке проникнуть в детский сад задержали мужчину с ножом
В Казани задержали молодого человека с ножом, который пытался проникнуть на территорию детского сада. Задержание провели благодаря бдительности родителей и быстрой реакции полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
В полицию поступило сообщение о мужчине с ножом, пытающемся попасть на территорию детского сада. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Однако злоумышленника задержали родители, что помогло избежать возможных последствий.
Задержанный — житель Казани 2007 года рождения. Его доставили в медицинское учреждение для проверки на состояние опьянения.