Приключения со свободой и независимостью

Независимый швейцарский часовой бренд Norqain создает часы с 2018 года. Несмотря на молодой возраст, всего за несколько лет бренд прошел путь стремительного развития, в том числе создал собственный калибр на базе механизма мануфактуры Kenissi. Именно он установлен в моделях часов из коллекции Independence, которые сегодня доступны в бутиках российского представителя бренда, компании Mercury.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Wild One 42mm Blue Фото: Norqain Wild One 42mm Blue Фото: Norqain Следующая фотография 1 / 2 Wild One 42mm Blue Фото: Norqain Wild One 42mm Blue Фото: Norqain

Компания Kenissi, производитель надежных высокопроизводительных механизмов с тремя стрелками, с функцией времени и даты и с функцией GMT, была создана для производства калибров дочерней компании Rolex — Tudor, а также Breitling. В 2019 году 20% акций компании приобрела Chanel. А в 2020 году в закрытый клуб брендов, использующих механизмы Kenissi, вошел и Norqain, представив первый персонализированный калибр в модели Independence 20.

На сегодняшний день мануфактурный механизм Calibre NN20/1 установлен в некоторых моделях всех трех существующих коллекций бренда: наиболее городской Independence, наиболее спортивной Freedom и авантюрной Adventure. В том числе в первых моделях серии Independence Wild One, появившейся в 2022 году. Концепцию ее придумал легендарный часовой менеджер и советник правления Norqain Жан-Клод Бивер. Independence Wild One генеральный директор бренда Бен Куффер не зря считает «идеальными спортивными часами». Их корпус диаметром 42 мм имеет сложную конструкцию с защитной клеткой (из сверхлегкого и сверхпрочного композитного материала из углеродного волокна Norteq) с раздельными верхней и нижней частями, между которыми находится резиновый амортизатор, окружающий титановый контейнер для механизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Wild One 42mm Khaki Фото: Norqain Wild One 42mm Khaki Фото: Norqain Wild One 42mm Hakuna Mipaka Фото: Norqain Следующая фотография 1 / 3 Wild One 42mm Khaki Фото: Norqain Wild One 42mm Khaki Фото: Norqain Wild One 42mm Hakuna Mipaka Фото: Norqain

Коллекция Norqain Independence Wild One стартовала с четырех различных моделей. Две модели вошли в регулярную коллекцию: Wild One Khaki с черным корпусом Norteq, резиновым амортизатором цвета хаки, черным циферблатом и резиновым ремешком цвета хаки; Wild One Blue с черным корпусом Norteq, синим резиновым амортизатором, синим циферблатом и синим резиновым ремешком. Третья модель была выпущена ограниченным тиражом в 200 экземпляров с бордовым корпусом Norteq и серым резиновым амортизатором. Четвертой стала лимитированная серия из 500 экземпляров, созданная совместно с послом бренда Дином Шнайдером, основателем заповедника дикой природы Хакуна Мипака в Южной Африке. В 2023 году появилась модель Wild One All Black, отличавшаяся черным цветом. На всех моделях серии сбоку корпуса имеется фирменная табличка Norqain, которую можно украсить именем владельца или иной гравировкой.

Calibre NN20/1, видимый под завинчивающейся задней крышкой из сапфирового стекла, оснащен поперечным мостом баланса для большей стабильности спуска и лучшей устойчивости к ударам. Ротор несет логотип бренда и декорирован в индустриальном стиле — матовые мосты получили пескоструйную обработку с выгравированной надписью, перечисляющей три основных для бренда ценности: «Приключение — Свобода — Независимость». Этот механизм c автоподзаводом имеет комфортный запас хода в 70 часов и сертифицирован хронометром COSC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Wild One 42mm All Black Фото: Norqain Wild One 42mm All Black Фото: Norqain Следующая фотография 1 / 2 Wild One 42mm All Black Фото: Norqain Wild One 42mm All Black Фото: Norqain

Independence Wild One поставляется с интегрированным каучуковым ремешком, который вместе с биополимером, использованным для изготовления Norteq, подчеркивает стремление компании производить часы, соответствующие новым стандартам этики и устойчивого развития. В 2021 году компания Norqain взяла на себя обязательство прекратить использование кожаных компонентов.

Екатерина Зиборова