Чрезвычайно интересная производственная фильма Севзапкино «Немые свидетели» знакомит зрителя с научно-техническими достижениями криминалистической науки, применяемыми уголовным розыском, путем инсценировки дела об убийстве с целью ограбления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Перед зрителем проходят различные этапы процесса раскрытия убийства: «наводка» убийц на жертву соучастниками, самый момент убийства, отыскание одного из убийц по следам собакой-ищейкой, установление личности его и его соучастников посредством дактилоскопии — науки о пальцевых узорах. Эта последняя часть представляет для массового зрителя, мало знакомого с сущностью дактилоскопического метода, особый интерес.

Сущность дактилоскопии заключается в том, что на коже пальцев каждого человека имеется лишь ему одному присущий узор, не меняющийся в течение всей жизни. По этому узору можно всегда выявить личность преступника, если он однажды был уже зарегистрирован, либо установить ложность его показаний о несудимости, либо доказать причастность к преступлению пойманного неизвестного, сличив узор его пальцев с узором на предметах, к которым преступник прикасался, ибо любое пятнышко на таких предметах может быть сфотографировано и увеличено, а химически окрашенное оно выявит чей-либо пальцевой узор.

Фильма, показывая все это, дает представление только об одном из случаев применения научной техники в работе угрозыска. Остается пожелать, чтобы эта интереснейшая тема со всем ее неисчерпаемым разнообразием была более широко освещена в большой фильме. Преступный мир и борьба с ним — тема большая и стоящая внимания, особенно если подходить к ней с точки зрения как технических, так и социологических приемов.

Про фильм о дактилоскопии писал «Труд» в 1925 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев