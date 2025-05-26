Главной темой встречи Путина и главы МИД Турции станет Украина

Президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудит конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Естественно, главная тема»,— ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос. «И все-таки Фидан приезжает на переговоры с Лавровым. На этих переговорах, конечно, будет главной темой обсуждение двусторонних отношений. Ну и, разумеется, и обмен мнениями по украинскому сюжету будет обязательным»,— сказал он.

Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26–27 мая. Как сообщала представитель российского МИДа Мария Захарова, с Сергеем Лавровым он планирует обсудить региональную проблематику с акцентом на обстановку в Сирии, Ливии, Закавказье, Черноморском регионе. По данным турецкого МИДа, господин Фидан также намерен встретиться с Владимиром Мединским — помощником президента и главой российской делегации на переговорах с Украиной.