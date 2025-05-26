В Тольятти помощник губернатора открыл собственную «Парту Героя»

В тольяттинской школе № 72 в торжественной обстановке была открыта Парта Героя Максима Девятова — Героя России, помощника губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. Парту открывал сам герой вместе со своей дочерью, сообщили в администрации Тольятти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мы безмерно благодарны Максиму Вадимовичу Девятову за его подвиг и за то, что он разделил этот важный момент с нами и рассказал нашим детям, что такое истинный патриотизм»,— отметили педагоги школы № 72.

В администрации особо отметили, что право сидеть за этой партой будет предоставлено лучшим ученикам, которые своими успехами в учебе, активной жизненной позицией и стремлением к добру будут достойны этой высокой чести.

Максим Девятов в декабре 2023 года был награжден медалью Героя России, которую получил лично от президента РФ Владимира Путина. Эту награду гвардии старший сержант заслужил подвигом, в результате которого были спасены его боевые товарищи. В августе 2024 года господин Девятов занял должность помощника губернатора Самарской области по вопросам поддержки участников СВО и членов их семей.

Алексей Алексеев