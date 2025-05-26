В Ростовской ОКБ аритмологи испытывают новый метод имплантации приборов

В Ростовской областной клинической больнице для нормализации сердцебиения начали использовать новые двухкамерные кардиовертеры-дефибрилляторы. У первых пяти пациентов с жизнеугрожающей тахиаритмией, наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Аксион Фото: Аксион

Из сообщения следует, что использование упрощенного устройства стало возможным благодаря новому методу имплантации. Если установить основной провод кардиовертера-дефибриллятора в сердце пациента определенным способом, он сможет выполнять функции двух проводов более сложной системы.

Таким образом аритмологам РОКБ удалось расширить область использования инновационной технологии имплантации проводов. Ее около года назад при установке прибора для стабилизации сердечного ритма. Несмотря на то, что для такой работы хирургам потребуется повышенная квалификация, для пациентов она более физиологична и безопасна.

Мария Хоперская