Проект «Заботливая педиатрия» «Биннофарм Групп» получил премию Pharma Commercial Excellence Awards 2025

Педиатрический OCM-проект «Заботливая педиатрия» компании «Биннофарм Групп» был удостоен премии Pharma Commercial Excellence Awards 2025 в номинации «Лучший проект в ОСМ-маркетинге». «Заботливая педиатрия» была представлена на V Конференции «Commercial Excellence в фарме» и признана экспертным сообществом как наиболее эффективный проект в области омниканального взаимодействия с врачами-педиатрами.



Проект был запущен «Биннофарм Групп» в 2023 году и продолжается в настоящее время. «Заботливая педиатрия» создана как помощь врачу в реальной клинической практике и отвечает запросам современного специалиста, которому необходимо справляться с многозадачностью, нехваткой времени на обучение, сложностями коммуникации с родителями. Особый акцент в проекте сделан на коротких, емких форматах контента и комплексном подходе к ведению детей с заболеваниями ЖКТ.

Антон Федосюк, директор по маркетингу «Биннофарм Групп»:

«Проект «Заботливая педиатрия» стал настоящей поддержкой для врачей в их повседневной практике. Мы благодарны экспертам за высокую оценку и верим, что за таким форматом взаимодействия с медицинским сообществом — будущее. Сегодня бренды становятся частью заботы и о пациенте, и о враче. И если наш портфель препаратов для ЖКТ позволяет подобрать комплексную терапию для маленьких пациентов, то врачам мы готовы оказать комплексную поддержку в реальной клинической практике».

ООО «Биннофарм Групп»