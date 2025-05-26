Гордума Ульяновска согласовала назначение Алексея Онищенко на должность первого заммэра

В понедельник, 26 мая, гордума Ульяновска своим решением согласовала назначение Алексея Онищенко на должность первого заместителя главы Ульяновска.

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До этого, с 14 апреля, господин Онищенко был в статусе исполняющего обязанности первого вице-мэра.

Алексей Онищенко родился 18 января 1984 года, в 2006 году окончил радиотехнический факультет УлГТУ по специальности «Радиотехника», в 2007-2009 годах проходил службу в ВС РФ, в 2018 году он занимал должность заместителя гендиректора по коммерческим вопросам ООО «Премиум Технология», в 2010-2014 годах был начальником организационного управления администрации города Ульяновска, с 2020 года возглавлял администрацию Железнодорожного района Ульяновска. Алексей Онищенко прошел президентскую программу по подготовке управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ.

Андрей Васильев, Ульяновск