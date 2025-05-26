Полиция Берлина подсчитала нарушения ПДД иностранными дипломатами

В 2024 году в Берлине было зарегистрировано 18 288 случаев нарушения правил дорожного движения автомобилями с дипломатическими номерами, это на 10% больше, чем годом ранее. Как отмечает Der Spiegel, анализируя данные берлинской полиции, в среднем в день в германской столице сейчас совершается 50 таких нарушений.

Большинство нарушений ПДД связаны с неправильной парковкой или превышением скорости. За такие нарушения наказание для посольств не предусмотрено из-за иммунитета дипломатов. Кроме того, в 2024 году было 48 случаев столкновений автомобилей посольств с другими транспортными средствами, в 19 из них были пострадавшие, 1 человек погиб. Полиция указывает, что более чем в половине ДТП водители автомобилей с дипломатическими номерами просто скрывались с места происшествия. Данные также указывают на самых серьезных нарушителей из посольств. Водители посольства Саудовской Аравии нарушили ПДД 1225 раз за год. Чуть уступает им посольство США с 1162 нарушениями. В топ-10 также вошли посольства Ирака, Турции, Азербайджана, Катара, Египта, Украины, Италии и ОАЭ.

Алена Миклашевская