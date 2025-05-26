Нижегородский минтранс готовит новый маршрут в поселок Окский берег

Новый муниципальный автобусный маршрут от Мызы до поселка Окский берег с подъездом со стороны арзамасской трассы могут запустить в Нижнем Новгороде летом текущего года. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин на пресс-конференции 26 мая.

По его словам, сейчас на этом направлении работает межмуниципальный маршрут №211. Его часть проходит по территории Кстовского округа. До того, как минувшей зимой этот округ присоединили к Нижнему Новгороду, сделать маршрут муниципальным было нельзя. Сейчас такая возможность появилась.

Работать новый маршрут будет по муниципальному тарифу. Точная дата его появления и номер пока неизвестны.

«Придется подождать. В ближайшее время будут подготовлены документы. Центр развития транспортных систем опубликует предложение для перевозчиков и разыгрывает маршрут в рамках конкурсных процедур. Мы рассчитываем, что он начнет работать в конце июня или первой декаде июля»,— сообщил Денис Рябинин.

Анастасия Титова