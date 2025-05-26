В Ростове об увольнении с работы задумываются 65% жителей

В Ростове-на-Дону периодически думают об увольнении с работы 65% жителей. Об этом сообщают аналитики портала SuperJob

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что у 11% респондентов мысли об увольнении появляются несколько раз в день, еще 7% признались, что каждый день заставляют себя отказаться от смены работы. К 15% ростовчан желание уволиться приходит минимум раз в неделю, к 17% — раз в месяц. Раз в полгода или год уволиться хотят 12 и 3% соответственно.

Основными предпосылками для таких мыслей становятся реакция на негатив, эмоциональное выгорание, а также регулярные переработки.

Мария Хоперская