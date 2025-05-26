«Россети Тюмень» направили 13,6 млн на повышение надежности электроснабжения Муравленковского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт линий электропередачи 110 кВ «Муравленковская – Стрела» и «Муравленковская – Геращенко» на Ямале. Объекты играют ключевую роль в электроснабжении Муравленковского нефтегазового месторождения. Стоимость работ превысила 13,6 млн рублей.



В ходе капремонта ЛЭП энергетики установили 8 новых стальных опор массой свыше 3,5 тонны и высотой более 30 метров. Эти современные конструкции отличаются высокой устойчивостью к климатическим нагрузкам Арктического региона, а расчетный срок их службы составляет порядка 50 лет. Еще три опоры специалисты переставили на новые 12-свайные фундаменты, погруженные в грунт на 10-метровую глубину. Также сотрудники компании смонтировали на линейных объектах 384 изолятора из закаленного стекла.

Из-за сильной заболоченности местности работы шли после полного промерзания грунта. К техническим мероприятиям привлекались 10 специалистов и 7 единиц техники, в том числе бульдозер, автокран грузоподъемностью 25 тонн, сваебойная машина и трал.

Ремонт высоковольтных ЛЭП прошел в рамках производственной программы компании «Россети Тюмень». Технические мероприятия повысили надежность электроснабжения инфраструктуры одного из крупнейших месторождений углеводородов в ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»