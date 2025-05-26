ПСБ выступил генеральным партнером Международного полумарафона «ЗаБег.РФ» в Удмуртии

В столице Удмуртии состоялся Международный полумарафон «ЗаБег.РФ», реализованный при поддержке ПСБ. Он проводится уже девятый год подряд во многих городах России, а с 2023 года — и за рубежом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Это масштабное спортивное событие стартовало 24 мая в 9:00 по московскому времени одновременно во всех регионах страны, от Камчатки до Калининграда. В Удмуртии около полутора тысяч любителей бега, включая команду ПСБ, приняли участие в стартах на дистанциях от 1 до 21,1 км, пролегавших вдоль набережной Ижевского пруда. Наибольшую популярностью завоевал пятикилометровый забег. Вторыми по массовости стали дистанции 1 и 10 км. Кроме того, 180 самых юных участников вместе с родителями преодолели 500-метровый маршрут.

В ижевском забеге приняли участие не только жители Удмуртии, но и гости из различных регионов России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, Забайкальский и Краснодарский края, Мурманскую, Новосибирскую, Свердловскую и Челябинскую области, а также представители со всего Приволжского федерального округа.

«Интерес к спорту и здоровому образу жизни неуклонно растет, что подтверждается ежегодным увеличением числа участников забега. Особенно приятно, что полумарафон становится все более семейным, расширяя возрастной диапазон участников. Самый маленький четырехмесячный участник "пробежал" с мамой в коляске, а двум самым старшим спортсменам по 77 лет. ПСБ уже седьмой год подряд выступает генеральным партнером этого спортивного праздника, объединяющего бегунов со всей России, и ежегодно формирует команду единомышленников, которые любят и ценят спорт»,— рассказал региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.