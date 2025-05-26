Кабардино-Балкария удвоит мощности хранения плодов к 2030 году

Кабардино-Балкария намерена к 2030 году вдвое увеличить мощности плодоохранилищ и расширить площади интенсивных садов до 30 тыс. га. Об этом сообщил глава региона Казбек Коков на сессии Кавказского инвестиционного форума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Сегодня у нас хранилища на 255 тыс. т единовременного хранения именно плодов.»,— заявил Казбек Коков.

По информации руководителя республики, сейчас площадь многолетних плодовых насаждений в КБР превышает 27 тыс. га, из которых 23 тыс. га занимают интенсивные и суперинтенсивные сады.

В 2024 году валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий КБР превысил 1 млн т, что на треть больше показателя предыдущего года.

В Минеральных Водах 25 мая открылся второй Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Программа трехдневного мероприятия включает деловые переговоры, дискуссионные площадки и церемонии подписания инвестиционных соглашений.

Николай Аксенов