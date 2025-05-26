Краснов: прокуратура использует ИИ в планировании развития на следующие 30 лет

Генпрокурор Игорь Краснов заявил на встрече с главой Минюста Камбоджи Кыет Ритом, что Россия готова делиться опытом использования нейросетей и искусственного интеллекта в прокурорской работе, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В прокуратуре существует подразделение, в чьи задачи входит планирование развития ведомства на ближайшие 20-30 лет, и оно использует технологии искусственного интеллекта, сообщил господин Краснов. Он отметил, что цифровизация правосудия и правоохранительной деятельности представляет особый интерес.

По словам господина Краснова, Россия применяет эти технологии для прогнозирования преступности и противодействия ей. «У нас есть большие наработки в использовании генеративного искусственного интеллекта, — сказал генпрокурор. — Мы готовы делиться этими практиками».