ООО «Башкирэнерго» включилось в федеральный образовательный проект

22 мая ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») приняло участие в подписании соглашения в рамках участия в федеральном проекте «Профессионалитет». Мероприятие состоялось в г. Уфе в межвузовском кампусе Евразийского научно-образовательного центра. Его участниками стали министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин, руководители средних специальных образований и представители работодателей.

Подписание соглашения о партнерстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Федеральный проект предусматривает подготовку будущих специалистов под целевой заказ предприятий-партнеров, адаптацию учебных программ под реальные задачи производственных компаний и повышение квалификации преподавателей. Одним из таких предприятий-партнеров и является ООО «Башкирэнерго», которое включилось в работу сразу двух кластеров среднего профессионального образования (СПО) из восьми, это «Центр подготовки кадров для топливно-энергетического комплекса в Республике Башкортостан» и «Агротехнический кластер Республики Башкортостан». Для крупнейшей сетевой компании региона в качестве опорных образовательных учреждений выступают Уфимский топливно-энергетический колледж и Белебеевский колледж механизации и электрификации.

Участие в проекте соответствует интересам всех сторон. Башкирия стала победителем проекта «Профессионалитет» и получит существенное федеральное финансирование, ССУЗы - современные мастерские и лаборатории, новое оборудование и проведение ремонта в учебных корпусах; студенты – обучение по современным программам, гарантированное рабочее место по окончании учебы, опыт работы во время прохождения оплачиваемых производственных практик, получение нескольких квалификаций по одной профессии; работодатели, в частности, ООО «Башкирэнерго» - преимущество в конкурентной борьбе за квалифицированные кадры, которая сейчас идёт в промышленном секторе региона.

Практическая реализация начнется с 1 сентября 2026 года. И еще через три года первые выпускники пополнят коллективы предприятий компании.

ООО «Башкирэнерго»