В Оренбурге устанавливают обстоятельства нападения подростков на бабушку

В воскресенье, 25 мая, во время мониторинга была выявлена видеозапись нападения подростков на бабушку в Оренбурге на ул. Поляничко, 3а. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, свидетелей и очевидцев. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, прибывший на место экипаж ППС установил женщину, которая отказалась от подачи заявления и от каких-либо пояснений.

Сотрудники полиции также установили троих несовершеннолетних, причастных к инциденту. С их слов, «неизвестная женщина сделала замечание одной из девочек из-за курения электронной сигареты, которую впоследствии она у нее отобрала». За девочку заступился 15-летний парень, с которым у женщины произошел словесный конфликт.

Руфия Кутляева