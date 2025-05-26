В Свердловской области число ДТП из-за иностранных таксистов выросло втрое

В 2024 году в Свердловской области по вине иностранных водителей такси произошло 29 ДТП — это на 200% больше, чем в 2023 году. При этом половина из них работали без разрешения, сообщил заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции Свердловской области Александр Порубенко в ходе пресс-конференции. В результате таких аварий один человек погиб, 43 получили ранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Всего за 2024 год произошло 94 ДТП с участием водителей такси, в том числе 69 по вине самих водителей, что вполовину больше прошлогодних показателей, в них погибли семь человек (+100%). С начала 2025 года зафиксировали 10 аварий с участием автомобилей такси, 14 ранений в результате таких ДТП, смертей не было.

«У нас есть статистика автомобилей такси, либо имеющих разрешение, либо у нас есть косвенный признак, что автомобиль осуществляет таксомоторную деятельность, в частности, опрос пассажиров в случае ДТП. В связи с тем, что в течение 2024 года водители и предприятия легализовывались, показатели выросли, раньше мы не могли идентифицировать, что это машины такси»,— пояснил господин Порубенко.

По его словам, в 2024 году проверили более 13 тыс. автомобилей такси, к административной ответственности привлекли более 4 тыс. водителей. Из 3 тыс. проверенных иностранных граждан более 500 управляли авто по национальному удостоверению, что запрещено законодательством России. Было выдворено 38 граждан. Как сообщил начальник отдела контрольно-надзорной деятельности свердловского минтранса Сергей Чертищев, сейчас в регионе работает 45 тыс. автомобилей такси, 5,2 тыс. перевозчиков.

Анна Капустина