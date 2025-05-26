В Магнитогорске гражданина Казахстана осудили за дезертирство

Магнитогорский гарнизонный военный суд признал виновным гражданина Республики Казахстан, заключившим контракт с Минобороны РФ, в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) и попытке незаконно пересечь границу (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ). Его приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что контракт иностранец заключил в сентябре 2024 года. Однако после получения выплаты для участников СВО он решил дезертировать. В октябре гражданин республики не явился из увольнения на службу в установленный срок в воинскую часть в Ростовской области. Он купил мотоцикл, приехал на нем до приграничной зоны в Варненском районе и хотел вернуться на родину. Во время попытки его задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России.

Виталина Ярховска