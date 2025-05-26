«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Основные движения на мировом валютном рынке развиваются не в пользу американского доллара. Его индекс утром 26 мая упал ниже 99 пунктов. Это прежде всего связано с недоверием к американским активам и политике Соединенных Штатов. На прошлой неделе мы видели активное снижение казначейских облигаций, доходности по 10-летним бумагам в моменте приближались к уровню 4,60, сейчас — 4,52. 30-летние остались выше 5% . И это при снижении доллара сильно усугубляет проблему. Как ситуация отразится на инвесторах? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Президенту США Дональду Трампу явно не удается достичь своей цели — сократить дефицит платежного, торгового баланса, повысив тарифы на китайскую и европейскую продукцию. Приходится откатывать, он повышает пошлины, но это все равно не компенсирует дефицит, который создается. И здесь единственная надежда на то, что темпы роста американской экономики будут выше. Снижение налогов приводит к увеличению дефицита бюджета, соответственно, негативно влияет на американский рынок облигаций. Президенту США необходимо где-то находить компенсацию, повышая тарифы на чью-то продукцию, но сделать он этого не может, потому что это бьет по американским компаниям, особенно по промышленности. Трамп попал в замкнутый круг, а действия его администрации приводят к активному снижению курса доллара. 2025 год, скорее всего, будет сложным для американской администрации. Доллар будет очень волатильным до того момента, пока Федрезерв не перейдет под контроль Дональда Трампа.

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