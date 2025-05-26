В Новороссийске задержали автомобиль с госзнаками в розыске

За сутки сотрудники Госавтоинспекции Новороссийска составили 98 административных материалов за нарушение Правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Новороссийске задержан автомобиль, государственные регистрационные знаки которого значатся в розыске. Всего на специализированную стоянку за сутки было доставлено 14 транспортных средств.

Двое водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. За непредставление преимущества пешеходам 11 водителей привлечено к административной ответственности.

В отношении пешеходов за переход дороги в неустановленном месте за сутки составлено 16 административных материалов. За несоблюдение требований дорожных знаков к ответственности привлечено 11 водителей.

Четыре водителя допустили проезд на запрещающий сигнал светофора. В отношении них также были составлены протоколы.

Алена Воробьева