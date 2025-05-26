На мусороперерабатывающем предприятии в Рязани обнаружен труп младенца

В Рязани на территории мусороперерабатывающего предприятия утром 25 мая было найдено тело новорожденного ребенка. Об этом сообщили пресс-службы региональной прокуратуры и Следственного комитета по Рязанской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно информации следственного управления, возраст младенца, а также причины и характер смерти пока не уточняются. По данным «МК в Рязани», тело ребенка обнаружили на транспортерной ленте предприятия во время сортировки отходов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс проверочных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства гибели ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.