Организацию в Татарстане оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение при добыче песка

В Татарстане организацию оштрафовали на 150 тыс. руб. за нарушение при добыче песка. Компания не передавала навигационные данные о плавкране и нарушала лицензионные условия. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Камская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства при добыче песка в акватории реки Кама. Установлено, что судовладелец нарушал лицензионные условия по пользованию недрами и не передавал данные о местоположении плавкрана в систему ГЛОНАСС.

По данным ведомства, такие действия могли повлиять на безопасность судоходства — изменение рельефа дна создавало риск аварийных ситуаций, в том числе посадки судов на мель.

На основании материалов прокуратуры Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана привлекло организацию к административной ответственности. Штраф по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ составил 150 тыс. руб. Нарушения, выявленные в ходе проверки, на данный момент устранены.

Анар Зейналов