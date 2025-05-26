В Ярославль впервые привезут работы Василия Сурикова

В Ярославском художественном музее в начале сентября откроется выставка работ Василия Сурикова, его зятя Петра Кончаловского и сына Михаила Кончаловского из собрания Русского музея. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Уточняется, что ранее работы Василия Сурикова никогда не привозили в Ярославль, нет их и в собрании Ярославского музея. Ранее в соцсетях музея сообщали, что заглавным произведением выставки станет масштабное полотно «Взятие снежного городка», 1891 года. В экспозицию войдет и картина «Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Петербурге», 1870, а также портреты, эскизы, полотна на библейские сюжеты.

Алла Чижова