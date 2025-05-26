В Казани временно остановлено движение двух маршрутов троллейбусов

В Казани на перекрестке улиц Декабристов — Чистопольская временно остановлено движение двух маршрутов троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Движение троллейбусов маршрутов № 1 и № 2 временно приостановлено. Причиной стало повреждение контактной сети троллейбуса автокраном.

«Ведутся работы по восстановлению контактной сети. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении пресс-службы.

UPD: в 12:44 движение троллейбусов восстановили.

Артём Дергунов