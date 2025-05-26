Бывший вице-губернатор Кубани оставил пост врио главы правительства ЕАО

Временно исполняющий обязанности председателя правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Игорь Чагаев покинул пост, проработав в должности около четырех месяцев. Как сообщила в своем Telegram-канале врио губернатора региона Мария Костюк, чиновник подал заявление об уходе по собственному желанию, сославшись на семейные обстоятельства. По словам господина Чагаева, он почти два года находится вдали от дома, а его четверо детей растут без отца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Игорю Чагаеву 47 лет, он родом из Краснодарского края. В январе 2025 года был назначен главой кабмина ЕАО. До этого на протяжении полутора лет занимал пост заместителя председателя правительства Херсонской области. Ранее работал в органах местного самоуправления Лабинского района, был депутатом, а также занимал различные посты в структурах администрации Краснодарского края, в том числе был заместителем главы региона. Награжден государственными наградами, в том числе орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как уточнила госпожа Костюк, несмотря на отставку, команда регионального правительства в целом сформирована, а приоритетом для нее остается работа с обращениями граждан и решение социально значимых задач. До назначения нового председателя правительства его обязанности будет исполнять действующий заместитель Андрей Садаев.

Вячеслав Рыжков