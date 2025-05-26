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Подполковник запаса не смог взыскать 300 тысяч рублей с военкомата Башкирии

Ленинский районный суд Уфы отказал подполковнику запаса в удовлетворении иска к военному комиссариату Башкирии. Военный пытался взыскать 300 тыс. руб. за моральный вред, считая, что его честь и достоинство были задеты.

В августе 2024 года подполковник подал рапорт на продление контракта в мобилизационном резерве. Однако руководство военной части отказалось, так как комиссариат не рекомендовал заключать новый контракт, мотивируя это негативной характеристикой резервиста. В документе было указано, что истец часто опаздывал на сборы и покидал их без разрешения, и регулярно подавал жалобы.

Суд пришел к выводу, что заявления комиссариата являются оценочными суждениями и не содержат оскорбительных выражений.

Венера Хисамова

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