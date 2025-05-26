В Ростове будут судить рулевого теплохода за столкновение с опорой моста

В Ростове утвердили обвинительное заключение рулевому и вахтенному помощнику капитана теплохода «Зеленга», допустившему столкновение судна с опорой Ростовского подъемного железнодорожного моста, сообщили в пресс–службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Ему грозит до четырех лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Столкновение теплохода с опорой моста произошло утром 26 мая прошлого года. В результате водного происшествия «причинен крупный ущерб в размере более 8 млн руб. собственникам судна и моста, который возмещен в полном объеме»,— говорится в сообщении ведомства.

Виновнику столкновения предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба). Уголовное дело направлено в суд.

Наталья Белоштейн