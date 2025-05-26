«Дом.РФ» продал охотничий домик Баташевых в Выксе

В «Дом.РФ» подвели итоги двух электронных конкурсов по продаже объектов культурного наследия, участвующих в пилотной программе восстановления памятников архитектуры с возможностью получения льготного финансирования.

В Выксе продали охотничий домик, принадлежавший семье Баташевых – владельцам Верхне-Выксунского завода. Объект, расположенный на земельном участке площадью 1,13 га, признан памятником архитектуры конца XVIII века. Победителем торгов за этот лот был признан предприниматель Роман Фролов, предложивший за ОКН наибольшую цену — 5,54 млн руб.

Другой ОКН, корпус Школы ремесленных учеников в Арзамасе, интереса у потенциальных инвесторов не вызвал. Здание было оценено в 43,5 млн руб., однако на торги не поступило ни одной заявки.

Иван Сергеев