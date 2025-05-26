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В Щербиновском районе ликвидировали стихийную свалку у кладбища

В селе Ейское Укрепление Щербиновского района по представлению прокуратуры устранили несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба кубанского надзорного ведомства.

Фото: прокуратура Краснодарского края

Фото: прокуратура Краснодарского края

В ходе проверки прокуратурой установлено, что вблизи сельского кладбища сформировалась свалка твердых коммунальных отходов. Местные власти своевременно не приняли мер к ликвидации незаконного полигона.

По итогам прокурорского вмешательства главе сельского поселения внесли представление, после чего отходы были убраны.

Анна Гречко

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