В Щербиновском районе ликвидировали стихийную свалку у кладбища

В селе Ейское Укрепление Щербиновского района по представлению прокуратуры устранили несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба кубанского надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Краснодарского края Фото: прокуратура Краснодарского края

В ходе проверки прокуратурой установлено, что вблизи сельского кладбища сформировалась свалка твердых коммунальных отходов. Местные власти своевременно не приняли мер к ликвидации незаконного полигона.

По итогам прокурорского вмешательства главе сельского поселения внесли представление, после чего отходы были убраны.

Анна Гречко