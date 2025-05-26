В Тольятти скоропостижно скончался экс-депутат гордумы Олег Поляков

В Тольятти на 76-м году жизни скоропостижно скончался Олег Поляков, бывший депутатом IV и V созывов городского парламента. Об этом сообщили в городской думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дума городского округа Тольятти Фото: Дума городского округа Тольятти

Олег Поляков всю свою трудовую деятельность посвятил сфере жилищно-коммунального хозяйства, всегда был глубоко погружен в вопросы благоустройства и содержания территории, где проживали его избиратели. Его профессиональный опыт позволял четко и грамотно организовать работу, находить решения сложных вопросов тольяттинцев, обращавшихся к нему за помощью.

«Депутаты городской думы разделяют скорбь невосполнимой утраты с семьей своего коллеги»,— говорится в некрологе гордумы.

Алексей Алексеев