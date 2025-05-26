Выдача ипотеки в Челябинской области сократилась почти в два раза

В апреле 2025 года банки выдали жителям Челябинской области 1,72 тыс. ипотечных кредитов. Это в 1,8 раза (46%) меньше по сравнению с апрелем прошлого года, когда было выдано 3,18 тыс. займов этого типа, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По итогам апреля Челябинская область замыкает топ-10 регионов РФ по количеству выданных кредитов на покупку жилья. В целом по стране выдача ипотеки в апреле упала на 42,7% в годовом выражении, до 65,2 тыс. По сравнению с мартом количество выданных кредитов выросло почти на 14%. Также на 11,5% вырос объем займов этого вида — до 287,3 млрд руб. после 257,7 млрд в марте.

Сильнее всего выдача ипотеки в апреле сократилась год к году в Удмуртии (почти на 51%), Ставропольском (-51,3%), Алтайском (-49,4%) и Краснодарском (-48,5%) краях, а также в Воронежской области (-48%) областях.