В Ростове готовят четыре пляжа к купальному сезону 2025 года

С 1 июня в Ростове-на-Дону официально стартует купальный сезон. Он продлится четыре месяца — до 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По данным источника, в период купального сезона на территории города будут функционировать четыре пляжа – два муниципальных и два частных. В преддверии сезона, спасатели провели обследование территории городского пляжа рядом с парком «Левобережный» и на Зеленом острове, проверили готовность спассредств, наглядную агитацию, наличие медпунктов.

«В настоящее время на всех пляжах взяты пробы воды, водолазная служба провела тщательное обследование и очистку дна, отправлены заявления — декларации в Центр ГИМС ГУ МЧС России по Ростовской области»,— сообщили в управлении.

Еще два пляжа на частных закрытых территориях готовят к открытию 1 июня. Это пляж «Карера» на ул. Пескова, 17/6 и «Абрикос» — на ул. Пескова, 17/4.

Валентина Любашенко