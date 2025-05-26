ПФК «Краснодар-ЮМР» получил нового титульного спонсора
Компания «ОТЭКО» заключила соглашение о титульном спонсорстве с ПФК «Краснодар-ЮМР» на сезон 2025 года. Партнерство предполагает поддержку участия основной и молодежной команды клуба в чемпионате России среди команд Суперлиги, Первом дивизионе, Кубке страны и Молодежной лиге, сообщает пресс-служба клуба.
Фото: пресс-служба ПФК «Краснодар-ЮМР»
Согласно условиям контракта, логотип компании будет размещен на игровой форме футболистов и клубном транспорте. Впервые с новым брендингом команда выступит на старте первого этапа чемпионата России, который пройдет в Анапе с 26 мая.
Кроме того, соглашение предусматривает проведение турниров по пляжному футболу на территории Краснодарского края. В частности, летом в Темрюкском районе намечено проведение межрегионального турнира.