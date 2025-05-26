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Прокуратура добилась восстановления прав многодетной семьи из Пензы

Проживающей в Пензе многодетной семье удалось восстановить свои права на получение ежемесячного пособия благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

В ходе проверки надзорное ведомство выяснило, что региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ отказало многодетной семье из Пензы в назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. Уполномоченный орган пришел к выводу, что лишь у женщины есть статус многодетной матери. Семье указали, что этого статуса нет у мужа, ведь он является отцом только одного из троих детей.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура попросила суд признать решение уполномоченного органа незаконным. Суд удовлетворил требование, его решение исполнено.

Павел Фролов

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