Проект БСК по производству эмульсионного ПВХ прошел историко-культурную экспертизу

Кандидат исторических наук, сотрудник Оренбургского государственного педагогического университета Ильдар Файзуллин провел историко-культурную экспертизу проекта по производству эмульсионного ПВХ.

Башкирская содовая компания намерена начать производство эмульсионного поливинилхлорида и 1,2-дихлорэтана на площадке завода «Каустик» в Стерлитамаке площадью 12,6 га.

Как установил господин Файзуллин, на земельном участке, на котором запранированно строительство, «выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного (археологического) наследия отсутствуют». Ближайшим к объекту обследования памятником археологии является Левашовский могильник, он находится в 2,4 км к северо-западу от завода, отметил эксперт.

Олег Вахитов