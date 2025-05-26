Российских моряков с нефтяного танкера Seven Pearls эвакуировали из Йемена

Российских членов экипажа танкера Seven Pearls, который был поврежден в результате американской атаки на порт Рас-Иса, вывезли из Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в этой стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сгоревшие в результате атаки США по йеменскому порту Рас-Иса автомобили

Фото: Al-Masirah TV / Handout / Reuters Сгоревшие в результате атаки США по йеменскому порту Рас-Иса автомобили

Фото: Al-Masirah TV / Handout / Reuters

По информации агентства, 19 российских моряков в воскресенье переправили из йеменской столицы Саны в Иорданию. Нефтяной танкер по-прежнему остается в территориальных водах Йемена.

26 апреля министр иностранных дел Йемена Джамаль Амир заявил, что трое российских моряков из экипажа Seven Pearls получили ранения различной тяжести. Все они позднее были эвакуированы владельцем судна в Москву.

15 марта США начали наносить удары по объектам хуситов в Йемене. В начале мая американцы и йеменские повстанцы при посредничестве Омана достигли соглашения о прекращении огня. Подвергшийся атаке Рас-Иса — основной нефтеналивной порт на территории Йемена, подконтрольной хуситам (движение «Ансар Аллах»).