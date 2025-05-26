В аэропорту Курумоч в багаже пассажира из Дубая нашли трамадол

В самарском аэропорту Курумоч таможенники выявили в багаже пассажира, прибывшего рейсом из Дубая, препарат с сильнодействующим веществом трамадол, сообщили сегодня в Приволжском таможенном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сотрудники таможни остановили мужчину в зоне таможенного контроля на «зелёном» коридоре. У него было обнаружено лекарственное средство «Tradolgesic Tramadol HCl». При этом рецепт на медицинский препарат у мужчины отсутствовал.

По результатам экспертизы было установлено, что лекарство содержит трамадол, включенный в список сильнодействующих веществ. Общая масса подконтрольного вещества составила 20,04 г.

«Таким образом, в действиях гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (Незаконное перемещение сильнодействующих веществ через таможенную границу ЕАЭС)»,— отметили таможенники.

Алексей Алексеев