Суд назначил условные сроки полицейским по делу о пожаре в тюменском пансионате

Тюменский районный суд назначил наказание в виде условного лишения свободы двум полицейским по делу о пожаре в нелегальном пансионате для престарелых и инвалидов «Рэмили» в поселке Боровский, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Их судили по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). 37-летний Максим Евстратов получил три года условно с испытательным сроком в два года, 43-летний Константин Колесников — условный срок в 2,5 года с испытательным сроком 1,5 года. Им также запрещено работать в правоохранительных органах на два и 1,5 года соответственно.

Суд установил, что в период с января 2017 по январь 2021 года полицейские неоднократно выезжали в пансионат для оформления некриминальных смертей. При этом они долгое время получали информацию о преступлениях и правонарушениях владелицы пансионата Ольги Вильямсон, но не предпринимали каких-либо действий по их пресечению и раскрытию. Кроме того, они завышали показатели своей работы по количеству выявленных ими нарушений при работе с другими лицами, вносили в протоколы заведомо ложные сведения.

Приговор был вынесен с учетом сведений о личности подсудимых и обстоятельств совершенных ими преступлений, смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, при этом вину подсудимые не признали. Решение суда не вступило в силу.

Напомним, в 2021 году в доме престарелых в поселке Боровский произошел пожар, из-за которого погибли четверо мужчин и три женщины . Возгорание произошло из-за оставленной без присмотра банной металлической печи. Владелица нелегального пансионата Ольга Вильямсон была приговорена к шести годам лишения свободы. Бывшему старшему инспектору пожарного надзора регионального ГУ МЧС Павлу Тигееву суд отменил приговор — ранее его судили по делу о халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Ирина Пичурина