В Ростовской области родительским комитетам выдадут премии до 2 млн рублей

Более одной тыс. родительских комитетов, и 12 школ получат премии на реализацию своих проектов в сфере образования, сообщили в пресс–службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Премии в категории до 2 млн рублей уже получил Шахтинский генерала Бакланова казачий кадетский корпус за реализацию военно-исторической реконструкции», — отметили в правительстве

«От 500 тыс. до 1 млн рублей на реализацию своих проектов выиграли Тарасовская школа №1, школа №35, школа №20 Шахты и лицей №11 Ростова-на-Дону», — перечислили получателей премий в ведомстве.

Самые скромные премии — от 200 до 500 тыс. рублей, по информации правительства, получат лицей №33 им. Ростовского полка народного ополчения Ростова–на–Дону, Божковская школа, школа №111 имени Лелюшенко, Сладко-Балковская школа №13 и Донская реальная гимназия № 62.

Наталья Белоштейн